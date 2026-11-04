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La banque centrale de Suède relève son taux directeur d'un quart de point, à 2%
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2026 à 11:46

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( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

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La banque centrale de Suède a relevé mercredi son principal taux d’intérêt d’un quart de point, à 2 %, dans le but de combattre l’inflation, et indiqué que de nouvelles hausses étaient probables.

"Une activité économique plus vigoureuse, combinée à des augmentations de coûts dues à des perturbations de l’offre, signifie que l’inflation devrait continuer à progresser à l’avenir… Si les perspectives d’inflation et d’activité économique se confirment, il est probable que le taux directeur sera relevé davantage au cours de l’année à venir", a déclaré la Riksbank dans un communiqué.

"Avec cette politique monétaire, l’inflation devrait se stabiliser autour de l’objectif de 2 % après un certain temps", a-t-elle indiqué.

La banque a déclaré que l’IPCH — l'indice des prix à la consommation à taux d’intérêt fixe, le taux d’inflation de référence utilisé par la banque centrale pour définir la politique monétaire — s’élevait à 1,5 % en septembre, mais qu’il était freiné par les effets directs de mesures budgétaires temporaires, notamment une réduction temporaire de la taxe sur les produits alimentaires.

En excluant ces éléments, l’inflation IPCH était de 3 %, a précisé la banque. La banque a indiqué que "plusieurs risques" pourraient affecter ses prévisions, citant des perturbations de l’offre et la possibilité que l’économie suédoise croisse plus rapidement que prévu.

"Il existe également des risques de demande plus faible liés à l’économie mondiale, tels que l’incertitude géopolitique, les inquiétudes concernant les investissements dans l’IA et la faiblesse des finances publiques dans certains pays", a-t-elle indiqué.

Le taux d'intérêt était maintenu à 1,75 % depuis septembre 2025. La hausse de mercredi était la première depuis septembre 2023, lorsqu’il avait été relevé à 4 %, ce qui constituait alors un plus haut niveau sur quinze ans.

Banques centrales

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