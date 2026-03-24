La banque centrale brésilienne déclare que la trajectoire de réduction des taux est incertaine et dépend des données

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* La Cenbank signale une hausse des prévisions d'inflation due au conflit iranien

* Les données antérieures au conflit montraient un ralentissement des prix à la consommation

* Les économistes sont partagés sur l'ampleur du mouvement d'avril

(Ajout de commentaires d'économistes aux paragraphes 4 et 5) par Marcela Ayres

La banque centrale du Brésil a déclaré mardi que l'ampleur et la durée de ses ajustements de taux d'intérêt seront fixées au fil du temps, à mesure que de nouvelles données alimenteront ses évaluations, après avoir effectué une réduction de 25 points de base à 14,75 % la semaine dernière.

Dans les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, la banque a déclaré que cette décision était "cohérente avec le scénario actuel, dans lequel la durée et l'étendue des conflits géopolitiques, ainsi que les signaux contradictoires concernant le rythme du ralentissement de l'activité économique et ses effets sur les niveaux de prix, empêchent l'identification de tendances claires."

La semaine dernière, les décideurs politiques s'étaient déjà abstenus de fournir des orientations explicites après qu'un choc pétrolier lié à la guerre américano-israélienne contre l'Iran a alimenté les craintes d'inflation à l'échelle mondiale.

"La pression inflationniste qui résultera probablement de la hausse des coûts de l'énergie ne semble pas trop modifier le plan de vol de la banque, du moins jusqu'à présent", a déclaré Caio Megale, économiste en chef de XP, qui prévoit une réduction de 50 points de base lors de la prochaine réunion.

Cependant, Natalie Victal, économiste en chef chez SulAmerica Investimentos, a déclaré que les minutes soutiennent les attentes d'une nouvelle réduction de 25 points de base fin avril, tout en reconnaissant que la banque centrale a signalé une volonté d'accélérer le rythme en fonction des développements extérieurs.

UNE PLUS GRANDE RESTRICTION MONÉTAIRE

Dans les minutes, la banque centrale a déclaré que les attentes en matière d'inflation avaient augmenté à la suite du conflit, notant que dans de tels épisodes, le coût économique de la désinflation a tendance à augmenter au fil du temps.

"La principale conclusion obtenue et partagée par tous les membres du Copom (comité de fixation des taux) est que, dans un environnement d'anticipations désancrées - comme c'est le cas actuellement - une plus grande restriction monétaire est nécessaire pour une période plus longue que ce qui serait autrement approprié", ont déclaré les décideurs politiques.

Malgré cela, ils ont noté que les relevés d'inflation avant le conflit montraient une certaine modération dans les mesures globales et de base, soutenues par une monnaie plus forte et des prix des produits de base plus bénins.

Ils ont également signalé un certain ralentissement de l'inflation des services, bien qu'elle reste résistante sur un marché du travail dynamique.

"D'une part, l'interprétation persiste selon laquelle l'inflation est alimentée par la demande et nécessite une politique monétaire contraignante; d'autre part, l'interprétation persiste selon laquelle la politique monétaire a joué un rôle décisif dans la désinflation observée", peut-on lire dans le procès-verbal.

Avant d'entamer le cycle d'assouplissement prévu de longue date, la banque centrale avait maintenu les taux à leur plus haut niveau en près de 20 ans depuis juillet de l'année dernière, afin de ramener l'inflation - 3,81 % au cours des 12 mois écoulés jusqu'en février - à son objectif de 3 %.