L'Ukrainienne soupçonnée d'un attentat au colis piégé à Monaco retrouvée morte près de Kyiv

(Actualisé avec détails)

Le corps de l'Ukrainienne soupçonnée d'avoir déposé un colis piégé à Monaco la semaine dernière a été retrouvé sans vie près de Kyiv, a déclaré mardi le bureau du procureur général ukrainien.

Dans un communiqué, le parquet indique avoir également placé en garde à vue un membre des services de renseignement militaire ukrainiens (HUR), qui a déclaré avoir tué la femme avec un autre suspect.

Anastasia Berezovska, 39 ans, a été désignée comme principale suspecte par Interpol pour l'explosion d'un colis piégé devant un immeuble résidentiel de Monaco, qui a fait trois blessés fin juin.

Elle était recherchée par les autorités monégasques pour tentative de meurtre, dépôt d’un engin explosif dans un lieu public à des fins criminelles et association de malfaiteurs.

Selon le parquet ukrainien, la femme a été tuée d'une balle dans la tête, près de la capitale ukrainienne.

L'attaque de Monaco, qui n'est pas considérée à ce stade comme un attentat terroriste, semble avoir eu pour cible un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev.

Le procureur adjoint de Monaco a déclaré la semaine dernière que la suspecte avait quitté la principauté à pied pour se rendre en France voisine, puis s’était enfuie en voiture vers l’Allemagne en passant par plusieurs pays européens, dont l’Italie.

Selon le communiqué du bureau du procureur général ukrainien, deux hommes avaient pris contact avec Anastasia Berezovska après son retour en Ukraine le 1er juillet. Ils avaient effectué plusieurs virements sur ses comptes bancaires et ses comptes en cryptomonnaie, est-il précisé.

L'employé du HUR a avoué avoir tué Anastasia Berezovska, avec l'autre prévenu, a indiqué le bureau du procureur général.

"Il a également déclaré qu'il n'avait pas informé ses supérieurs de ses contacts avec Berezovska, des virements bancaires ni d'aucune de ses autres actions, et qu'il avait agi de sa propre initiative".

Les deux hommes arrêtés seraient également impliqués dans l’attentat à la bombe de Monaco, précise le communiqué.

Lors d’une perquisition au domicile de l’ancien agent des forces de l’ordre, une pièce au sous-sol ressemblant à une chambre de torture a été découverte.

L'oligarque Vadim Ermolaev a obtenu la nationalité chypriote en 2019 et a été soumis à des sanctions ukrainiennes en 2023. Les médias ukrainiens ont indiqué que ces sanctions étaient liées à des activités commerciales menées en Crimée occupée par la Russie.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdańsk et Yuliia Dysa ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)