L'Ukraine vise un terminal pétrolier et un navire à Saint-Pétersbourg

Des drones ukrainiens frappent un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg alors que le "Davos" de Poutine débute

Des drones ukrainiens ont frappé mercredi un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg et un navire ‌de guerre en cale sèche dans une base navale voisine, quelques heures avant l'ouverture du grand forum économique organisé par Vladimir Poutine, une tentative manifeste d'embarrasser le chef du Kremlin.

Cette attaque ​contre la ville natale de Vladimir Poutine, qui accueille son propre "Davos" — un forum économique annuel tourné vers les investissements étrangers — intervient dans un contexte d'intensification des attaques aériennes de part et d'autre et alors qu'aucune issue rapide du conflit n'est entrevue.

Le Kremlin a prévenu que la Russie continuerait de frapper systématiquement l'Ukraine en réponse à ce type d'attaques.

Des "objets d'infrastructure" non précisés ​ont été visés dans trois districts de la deuxième ville russe, peuplée de plus de cinq millions d'habitants, a déclaré son gouverneur, Alexander Beglov.

Les défenses aériennes ont abattu 59 drones ukrainiens dans la nuit, a précisé Alexander Drozdenko, gouverneur de ​la région de Leningrad.

"Plusieurs installations ont été endommagées. Des opérations de nettoyage sont actuellement en ⁠cours. Plusieurs personnes ont été blessées. Il n'y a pas eu de décès", a déclaré Alexander Beglov dans un communiqué.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a confirmé que ‌ses drones avaient touché le terminal de carburant et a ajouté qu'ils avaient également visé une installation militaire à Kronstadt, sur une île proche de la ville où sont basés des éléments de la flotte russe de la Baltique ainsi que d'importantes infrastructures de construction et de réparation navales.

L'Ukraine ​a diffusé une vidéo montrant un drone frappant un navire de ‌guerre russe, la corvette Boiky, selon elle en cale sèche à Kronstadt. Reuters a pu vérifier le lieu de l'attaque et ⁠le modèle du bâtiment, sans pouvoir confirmer de manière indépendante l'ampleur des dégâts subis par le navire ou le terminal pétrolier.

Des vidéos non confirmées publiées sur les réseaux sociaux montrent des habitants filmant des drones ukrainiens de type avion survolant certains quartiers de la ville, tandis que des incendies semblaient faire rage au terminal de carburant d'exportation en arrière-plan. Ce qui ⁠ressemblait à des tirs de défense antiaérienne ‌était audible, alors qu'un drone poursuivait sa trajectoire sans être inquiété.

Compte tenu de la portée symbolique de l'événement pour Moscou, l'attaque ukrainienne renouvelle les ⁠interrogations en Russie sur l'efficacité de ses propres capacités de défense aérienne, un défi auquel l'Ukraine est elle aussi confrontée.

Le site même du forum économique faisait l'objet d'une protection renforcée ‌et rien n'indiquait que des drones ukrainiens se soient approchés du lieu.

PANACHE DE FUMÉE

Un panache de fumée grise était visible depuis le centre historique de Saint-Pétersbourg ⁠et des journalistes de Reuters ont fait état de fortes explosions mercredi matin. Ces détonations ont également été entendues par des ⁠centaines de participants au forum, dont certains ‌étaient arrivés avant la première journée de débats.

Parmi les invités les plus en vue cette année figurent des responsables saoudiens, dont le ministre de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman.

Un ​assemblage hétéroclite d'Américains, parmi lesquels l'ancien acteur hollywoodien et adimrateur revendiqué de Vladimir Poutine Steven Seagal et ‌l'influenceuse complotiste d'extrême droite Candace Owens, doivent assister à l'événement.

Rodney Mims Cook Jr, désigné par le président Donald Trump pour diriger la Commission of Fine Arts supervisant la salle de bal de la Maison Blanche, ​est le premier responsable américain en exercice à participer depuis 2018, selon le Kremlin.

L'aéroport de Pulkovo, distant d'une vingtaine de kilomètres du centre de la ville a dû restreindre temporairement les vols, a annoncé l'autorité russe de l'aviation civile, et plus de 30 vols ont été retardés ou annulés, ont rapporté des médias locaux.

La menace des drones ukrainiens avait déjà ⁠perturbé le mois dernier un autre événement emblématique — le défilé militaire du 9-Mai sur la place Rouge à Moscou, marquant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. La Russie avait alors décidé de ne pas exposer de matériel militaire pour la première fois depuis des années, invoquant la menace ukrainienne.

La série de frappes ukrainiennes intervient au lendemain d'une attaque russe de grande ampleur qui a provoqué la mort d'au moins 22 personnes et fait une centaine de blessés.

Selon les autorités russes d'occupation, une attaque conduite par l'Ukraine contre la région de Donetsk a tué huit civils et en a blessé 11 autres quand un drone s'est abattu sur un car qui reliait Moscou à Simferopol en Crimée occupée.

(Rédigé par Reuters, version française ​Tangi Salaün et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)