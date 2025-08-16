L'Ukraine soutient une rencontre tripartite-Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que Kyiv était prête à une coopération constructive et soutenait une réunion tripartite entre les dirigeants des Etats-Unis, de l'Ukraine et de la Russie.

"L'Ukraine réaffirme être prête à travailler avec un effort maximum pour parvenir à la paix", a-t-il dit dans un message posté sur le réseau social X au lendemain du sommet Trump-Poutine en Alaska.

"Nous soutenons la proposition du président Trump pour une rencontre tripartite entre l'Ukraine, les USA et la Russie. L'Ukraine insiste sur le fait que les principaux sujets peuvent être discutés au niveau des dirigeants et qu'un format à trois convient à cela", a-t-il ajouté.

(Reportage Yuliia Dysa et Pavael Polityuk; version française Gilles Guillaume)