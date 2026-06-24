L'Ukraine soumet une version révisée de sa candidature pour adhérer à l'OCDE

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que Kyiv avait soumis une version révisée de sa candidature pour rejoindre l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a envoyé une demande révisée, a dit le dirigeant ukrainien sur Telegram après avoir rencontré le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, lors de sa visite à Kyiv.
"Nous espérons obtenir le statut de pays candidat dès l'automne. La prochaine étape sera une feuille de route vers l'adhésion à l'OCDE. Nous en avons discuté lors de notre réunion", a écrit Volodimir Zelensky.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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