L'Ukraine soumet une version révisée de sa candidature pour adhérer à l'OCDE

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que Kyiv avait soumis une version révisée de sa candidature pour rejoindre l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a envoyé une demande révisée, a dit le dirigeant ukrainien sur Telegram après avoir rencontré le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, lors de sa visite à Kyiv.

"Nous espérons obtenir le statut de pays candidat dès l'automne. La prochaine étape sera une feuille de route vers l'adhésion à l'OCDE. Nous en avons discuté lors de notre réunion", a écrit Volodimir Zelensky.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)