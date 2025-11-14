L'Ukraine signale une attaque russe "massive" contre la capitale Kyiv

Des personnes se réfugient dans un parking souterrain pendant des frappes de missiles et de drones russes à Kyiv

L'armée russe a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" avec des drones et des missiles contre Kyiv, ont déclaré les autorités ukrainiennes, indiquant que des bâtiments résidentiels ont été ciblés et signalant des explosions et des incendies à travers la ville.

Par ailleurs, des drones et des bombes guidées russes ont été tirées contre plusieurs autres régions du pays, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne.

Onze personnes ont été blessées à Kyiv, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, précisant que quatre d'entre elles ont été hospitalisées, dont une femme enceinte.

Des tours résidentielles, une école, un centre médical et des bâtiments administratifs ont été endommagés ou incendiés à travers Kyiv, ont dit les autorités.

"Les Russes frappent des immeubles résidentiels", a écrit le chef de l'administration militaire de la région de Kyiv, Tymour Tkachenko, sur la messagerie Telegram.

La Russie a déployé à la fois des drones et des missiles, a-t-il ajouté. Des équipes de secours ont été dépêchées dans différents quartiers de Kyiv, a-t-il dit également.

Vitali Klitschko a déclaré que le réseau de chauffage urbain a été endommagé, provoquant l'interruption des services dans un quartier de la ville. Le maire de Kyiv a prévenu de possibles perturbations dans l'alimentation en électricité et en eau.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des incendies en plusieurs lieux de la capitale ukrainienne, avec des habitants massés à l'extérieur d'immeubles résidentiels endommagés.

(Ron Popeski et Bogdan Kochubey; version française Jean Terzian)