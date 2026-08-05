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L'Ukraine signale une attaque russe aux missiles balistiques contre Kyiv
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 00:12
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La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des vagues de missiles balistiques contre la capitale ukrainienne Kyiv, ont dit des représentants ukrainiens, faisant état notamment de plusieurs bâtiments en feu.

Via la messagerie Telegram, l'administration militaire de la ville a rapporté que des entrepôts ont été incendiés dans deux quartiers. "Le danger demeure élevé", a-t-elle ajouté.

Le maire Vitali Klitschko a déclaré pour sa part qu'un immeuble résidentiel de vingt étages était en feu à la suite d'une attaque russe. Il a indiqué également sur Telegram que des équipes de secours ont été dépêchées sur le lieu d'une frappe russe, dans un quartier du nord de Kyiv.

Les systèmes ukrainiens de défense aérienne ont été activés pour repousser l'attaque, a dit Vitali Klitschko.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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