L'Ukraine s'excuse pour l'éventuelle incursion de drones en Lituanie

(Actualisé avec ministère ukrainien)

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dit dimanche regretter que des drones ukrainiens puissent éventuellement avoir pénétré dans l'espace aérien lituanien, en raison selon lui d'opérations de brouillage russes pendant une attaque visant la région de Saint-Pétersbourg.

La Lituanie et la Lettonie ont brièvement émis des alertes aux drones dimanche matin.

Vilnius a appelé les habitants des régions du centre et du nord de la Lituanie à se mettre à l'abri et demandé le décollage d'avions de chasse de la police du ciel de l'Otan. L'aéroport de Kaunas a été fermé pendant environ une heure.

La Lettonie voisine a aussi émis une alerte aérienne en raison d'une "possible menace".

Aucun incident n'a finalement été signalé.

"Nous regrettons l'incident survenu ce matin dans l'espace aérien lituanien, qui pourrait résulter d'une opération de guerre électronique menée par la Russie ayant fait dévier des drones de leur trajectoire lors d'une opération contre des cibles militaires légitimes en Russie", a écrit le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères sur X.

"Nous présentons nos excuses pour les perturbations, les risques et les inquiétudes que cela a pu causer. Nous nous engageons à partager toutes les informations pertinentes avec nos partenaires lituaniens afin d'établir les circonstances exactes de cet incident", a-t-il ajouté.

(Andrius Sytas et Akanksha Khushi, avec la contribution de Dan Peleschuk à Kyiv ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)