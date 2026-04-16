L'Ukraine frappée par l'attaque russe la plus meurtrière de l'année, au moins 17 morts

(actualisé avec nouveau bilan, attaque ukrainienne sur Touapsé)

par Anna Voitenko et Anna Pruchnicka

La Russie a mené dans la nuit son attaque aérienne la plus meurtrière depuis le début de l'année contre Kyiv et plusieurs autres villes d'Ukraine, faisant au moins 17 morts, dont un enfant de 12 ans, et des dizaines de blessés, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes.

Des incendies se sont propagés dans plusieurs quartiers de la capitale, projetant une épaisse fumée noire, tandis que les pompiers tentaient de maîtriser de multiples foyers. Au petit matin, habitants et équipes de secours s'affairaient à dégager les débris jonchant les abords d'immeubles lourdement endommagés.

Quatre personnes, dont l'enfant, ont été tuées à Kyiv, a déclaré le maire Vitali Klitchko. Neuf personnes ont péri à Odessa et trois dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, où des attaques russes ont embrasé plusieurs immeubles résidentiels, selon des responsables régionaux.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que la nuit écoulée démontrait que rien ne justifiait quelque assouplissement des sanctions internationales visant Moscou, précisant qu'une centaine de personnes avaient également été blessées.

"Il ne peut y avoir de normalisation avec la Russie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. La pression sur la Russie doit fonctionner. Et il est important de tenir chaque promesse de soutien à l'Ukraine dans les délais", a-t-il dit.

Les forces aériennes ukrainiennes ont annoncé avoir abattu ou neutralisé 31 missiles et 636 drones, tout en déplorant que 12 missiles et 20 drones aient atteint leurs cibles en l'espace de 24 heures.

Le vice-Premier ministre Oleksiy Kouleba a précisé que les opérations de secours se poursuivaient et que le bilan pourrait encore s'alourdir, tandis que le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha a appelé la communauté internationale à agir.

"Toutes les décisions nécessaires pour accroître la pression sur l'agresseur doivent être débloquées maintenant", a-t-il écrit sur X. "Il est immoral, contre-productif et dangereux de retarder les sanctions contre la Russie ou les mesures de soutien à l'Ukraine."

DNIPRO ET ODESSA SOUS LES FRAPPES

Neuf personnes ont été tuées et 23 blessées lors d'une attaque contre un immeuble de grande hauteur dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays, ont annoncé les autorités.

"Au cours de la nuit dernière, la ville a subi plusieurs vagues de frappes de missiles et de drones", a écrit sur Telegram Serhiy Lysak, chef de l'administration militaire locale, faisant état de dégâts causés à des infrastructures et à un immeuble résidentiel.

Le gouverneur régional a ajouté que des installations portuaires et des infrastructures critiques avaient également été endommagées.

À Dnipro, le gouverneur régional Oleksandr Ganja a déclaré que trois personnes avaient été tuées et 30 blessées lors d'attaques menées en soirée et au cours de la nuit contre la ville, publiant des images montrant des immeubles en flammes. Un homme a été tué et quatre personnes ont été blessées dans la région environnante, a-t-il ajouté.

À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le Nord-Est, deux personnes ont été blessées lors de frappes de drones, ont annoncé les autorités.

Les frappes russes ont par ailleurs sensiblement détérioré le réseau électrique ukrainien, conduisant à des coupures de courant à Mikolaïv et Kherson et plusieurs localités alentour, ont dit les autorités.

Une salve de drones ukrainiens a par ailleurs visé le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, faisant deux morts, dont une adolescente de 14 ans, et sept blessés, et provoquant un important incendie, ont rapporté jeudi des responsables russes et des médias locaux.

L'Ukraine n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.

(Reportage Ron Popeski, Anna Pruchnicka, Anna Voitenko, Gleb Garanich, Yrui Kovalenko et Valentyn Ogirenko, version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)