L'Ukraine frappe une centrale près de Moscou, incendie maîtrisé

Une attaque de drones ukrainiens a frappé dimanche une importante centrale électrique située dans la région de Moscou, a annoncé le gouverneur régional.

Les drones ont visé la centrale électrique de Chatoura, située à environ 120 km (75 miles) à l'est de la capitale russe, a indiqué le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobyov.

Des images non vérifiées publiées sur Telegram montrent plusieurs détonations suivies de boules de feu s'élevant dans le ciel.

"Certaines des drones ont été détruits par les forces de défense aérienne. Plusieurs sont tombés sur le site de la centrale. Un incendie s'est déclaré sur le site. Il est désormais localisé", a déclaré Andreï Vorobyov.

Trois transformateurs de la centrale ont pris feu, a rapporté le quotidien Kommersant, citant le ministère des Situations d'urgence.

Andreï Vorobyov a précisé qu'une alimentation électrique de secours avait été activée et que des systèmes mobiles de chauffage étaient déployés dans la zone où la température avoisinait le point de congélation.

La Russie, qui cible depuis plusieurs mois les infrastructures énergétiques et de chauffage ukrainiennes, dépend de vastes centrales thermiques héritées de l'époque soviétique pour alimenter les foyers.

(version française Nicolas Delame)