L'Ukraine est prête à négocier la paix mais ne cédera aucun territoire, dit Zelensky

L'Ukraine est prête à participer à des pourparlers de paix mais ne retirera pas au préalable ses troupes de territoires supplémentaires comme exigé par Moscou, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Dans des propos à des journalistes publiés mardi, Volodimir Zelensky a indiqué qu'il serait heureux que des pourparlers se tiennent n'importe où, sauf en Russie même ou en Biélorussie, proche allié de Moscou.

Un sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui devait se tenir à Budapest ce mois-ci a été mis en suspens après que Moscou a maintenu ses exigences, posant notamment comme condition d'un cessez-le-feu que Kyiv cède davantage de territoires.

Donald Trump a pour sa part soutenu l'appel de Kyiv à instaurer un cessez-le-feu immédiat sur la ligne de front actuelle.

"Il est absolument clair que nous n'abordons la diplomatie qu'à partir de notre position actuelle. Nous ne ferons aucun pas en arrière et n'abandonnerons aucune partie de notre État", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Et le résultat important est que la partie américaine a finalement adressé le signal public (que) le président Trump (avait) envoyé ce message."

Volodimir Zelensky a ajouté qu'il serait heureux de participer à des pourparlers, y compris en Hongrie, malgré des réserves sur certaines positions du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui, selon lui, "bloque tout pour l'Ukraine".

"S'il y a des résultats, que Dieu nous bénisse et que les pourparlers aient lieu n'importe où", a-t-il déclaré. "Cela n'a presque pas d'importance, mais pas en Russie, bien sûr, et certainement pas en Biélorussie."

Le président ukrainien a également appelé les législateurs américains à adopter des restrictions plus sévères à l'encontre de Moscou, après que Donald Trump a imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes.

L'Ukraine aura besoin d'un financement stable de la part de ses alliés européens pendant encore deux ou trois ans, a en outre déclaré Volodimir Zelensky.

(Reportage Dan Peleschuk, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)