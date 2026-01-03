 Aller au contenu principal
L'Ukraine espère un sommet de chefs d'État aux États-Unis en janvier, dit Zelensky
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 21:27

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que Kyiv espérait l'organisation d'un sommet de chefs d'Etat aux États-Unis d'ici à la fin du mois de janvier afin de discuter de propositions visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Volodimir Zelensky a indiqué que l'Ukraine et les conseillers à la sécurité nationale de 18 pays avaient discuté à Kyiv de garanties de sécurité, d'accords économiques et de plans d'action. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine lors d'une réunion des dirigeants européens à Paris, puis avec les négociateurs américains.

"Après cela (...), nous nous préparerons à une réunion aux États-Unis au niveau des dirigeants. Nous aimerions que tout cela ait lieu en janvier, d'ici la fin du mois de janvier", a déclaré Volodimir Zelensky.

(Reportage Vlad Smilianets, rédigé par Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
