L'Ukraine doit pouvoir choisir son avenir, affirment 26 dirigeants de l'UE

A trois jours du sommet Trump-Poutine en Alaska, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, à l'exception du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont réaffirmé mardi la nécessité pour l'Ukraine de pouvoir choisir son avenir.

"Des négociations significatives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités", soulignent les 26 dirigeants européens dans une déclaration conjointe rédigée lundi et publiée mardi.

"Nous partageons la conviction qu'une solution diplomatique doit protéger les intérêts sécuritaires vitaux de l'Ukraine et de l'Europe", ajoutent-ils.

(Rédigé par Lili Bayer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)