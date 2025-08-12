 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine doit pouvoir choisir son avenir, affirment 26 dirigeants de l'UE
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 07:25

A trois jours du sommet Trump-Poutine en Alaska, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, à l'exception du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ont réaffirmé mardi la nécessité pour l'Ukraine de pouvoir choisir son avenir.

"Des négociations significatives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités", soulignent les 26 dirigeants européens dans une déclaration conjointe rédigée lundi et publiée mardi.

"Nous partageons la conviction qu'une solution diplomatique doit protéger les intérêts sécuritaires vitaux de l'Ukraine et de l'Europe", ajoutent-ils.

(Rédigé par Lili Bayer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.08.2025 08:52 

    (Actualisé avec UBS, Bellway) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de ... Lire la suite

  • SANOFI : La tendance baissière peut reprendre
    SANOFI : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.08.2025 08:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WORLDLINE SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    WORLDLINE SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 12.08.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ERAMET : Pas de signe d'amélioration
    ERAMET : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 12.08.2025 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank