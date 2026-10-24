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L'Ukraine dit que Starlink/Starshield fonctionnent à nouveau à plus de 400 km/h
information fournie par Reuters 24/10/2026 à 11:49

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Le système de communication par satellites Starlink et sa version militaire Starshield fonctionnent à nouveau à des vitesses supérieures à 400 km/h, a déclaré samedi le ministre ukrainien de la Défense.

Ces systèmes ont été perturbés pendant plus d'une semaine par des restrictions de service qui ont ralenti les connexions et affecté les opérations militaires de l'Ukraine face à la Russie.

"Les systèmes de surveillance du ministère de la Défense enregistrent un retour à une vitesse normale de Starlink/Starshield. Nous enregistrons une vitesse supérieure à 400 km/h. La connexion est stable", a dit Evhenii Khmara à des journalistes.

L'armée ukrainienne ne communique pas sur les vitesses maximales d'exploitation de ces réseaux et le ministère de la Défense n'a pas précisé si le service avait été pleinement rétabli.

Les restrictions à l'utilisation de Starlink, signalées pour la première fois le 14 octobre, ont affaibli les capacités ukrainiennes d'interception des drones russes et perturbé les communications sur la ligne de front, ont dit les responsables ukrainiens. Selon diverses sources, les vitesses de connexion avaient été réduites à 160 km/h voire moins.

Les problèmes de l'Ukraine avec le réseau Starlink, propriété de SpaceX, entreprise d'Elon Musk, sont apparus après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine sur la livraison par la Russie de diesel aux Etats-Unis et le blocage de nouvelles sanctions américaines contre Moscou. Donald Trump a simultanément exigé de l'Ukraine l'arrêt de ses bombardements contre les raffineries russes.

Ni Elon Musk ni l'exécutif américain n'ont admis être à l'origine de ces restrictions frappant l'Ukraine et tous deux ont publiquement déclaré qu'une telle décision ne pouvait être prise que par l'autre partie.

Reuters a rapporté que l'ordre de limiter l'exploitation de Starshield émanait de la Maison blanche.

(Dan Peleschuk et Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 15:25

    Ouf , des vies d'innocents vont enfin pouvoir être épargnées

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