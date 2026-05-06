L'Ukraine dit que la Russie a violé le cessez-le-feu initié par Zelensky

L'Ukraine a accusé mercredi matin la Russie d'avoir violé au cours de la nuit le cessez-le-feu initié par son président Volodimir Zelensky, les autorités du pays faisant état d'un mort et de trois blessés dans plusieurs zones du front.

"La Russie a violé le cessez-le-feu initié par l'Ukraine à minuit entre le 5 et le 6 mai", déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, dans un message publié sur le réseau social X.

Les attaques russes se sont poursuivies toute la nuit, notamment avec des frappes matinales sur les villes de Kharkiv et de Zaporijjia, ajoute-t-il.

"Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie", poursuit Andriy Sybiha.

Le président russe Vladimir Poutine "ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines", déclare également le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

La Russie avait annoncé il y a quelques jours un cessez-le-feu pour les vendredi 8 et samedi 9 mai, dates auxquelles elle commémore la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

En réponse, l'Ukraine a proposé un cessez-le-feu à durée indéterminée à compter de ce mercredi minuit, exhortant Moscou à s'y conformer.

Une attaque de drone russe mercredi contre une voiture civile dans la région de Soumy, au nord du pays, a tué un passager et blessé le conducteur, a déclaré le gouverneur régional.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, une attaque de drones russes a endommagé sept bâtiments privés, a déclaré le maire de la ville tôt mercredi.

Une femme a souffert d'une réaction de stress aigu et une autre personne a dû consulter un médecin, a indiqué le gouverneur régional.

Ces nouvelles attaques interviennent après une journée particulièrement meurtrière mardi, au cours de laquelle 27 personnes ont été tuées par des attaques russes, dans les villes de Zaporijjia, de Kramatorsk et de Dnipro et dans les régions de Kharkiv et Poltava.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)