L'Ukraine dit lutter contre un assaut mécanisé russe à Pokrovsk

L'armée ukrainienne a déclaré mercredi qu'elle s'efforçait de repousser un assaut mécanisé lancé dans la matinée par les forces russes au coeur de la ville stratégique de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine.

Les troupes russes, qui progressent lentement mais régulièrement dans l'est de l'Ukraine, s'efforcent depuis des mois de prendre Pokrovsk, ancienne plateforme logistique pour les forces ukrainiennes, dans le cadre de leurs efforts pour s'emparer de l'intégralité de la région industrielle du Donbass.

La Russie revendique le contrôle total de Pokrovsk mais l'Ukraine affirme qu'elle tient encore le nord de la ville, où les combats urbains font rage.

"Les Russes ont utilisé des véhicules blindés, des voitures et des motos. Des convois ont tenté de percer du sud vers le nord de la ville", a déclaré le 7e corps de réaction rapide de l'armée ukrainienne dans un communiqué sur Facebook.

Les forces russes tentent de profiter de mauvaises conditions météorologiques mais ont été repoussées, a-t-il ajouté.

Cette unité a diffusé une vidéo tournée à l'aide d'un drone montrant d'imposants véhicules dans la neige et la boue et des carcasses en flammes tandis que retentissent des explosions.

Dans la ville voisine de Myrnohrad, que les forces russes tentent d'encercler, une opération est en cours pour tenter d'élargir un couloir logistique, a aussi dit le 7e corps de réaction rapide de l'armée ukrainienne.

La progression, même lente, de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine fragilise la position des dirigeants ukrainiens dans le cadre des efforts conduits par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle lancée par la Russie en février 2022.

(Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)