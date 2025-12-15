 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine dit avoir frappé un sous-marin russe à Novorossiïsk
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 20:44

(Actualisé avec démenti russe §3)

Les services de sécurité d'Ukraine (SBU) ont annoncé lundi dans un communiqué que les forces de Kyiv avaient frappé un sous-marin russe à Novorossiïsk, important port russe de la mer Noire, causant des dommages critiques au bâtiment.

Le sous-marin russe de classe Kilo a été mis hors service par des drones Sea Baby, drone de surface naval ukrainien utilisé depuis 2023 dans le conflit avec la Russie, a précisé le SBU.

Un porte-parole de la Flotte de la mer Noire a démenti cette information auprès des agences de presse russes. "La tentative de sabotage de l'ennemi au moyen de drones sous-marins n'a pas atteint son objectif", a-t-il affirmé.

(Reportage de Yuliia Dysa; rédaction de Dan Peleschuk; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank