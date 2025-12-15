L'Ukraine dit avoir frappé un sous-marin russe à Novorossiïsk

(Actualisé avec démenti russe §3)

Les services de sécurité d'Ukraine (SBU) ont annoncé lundi dans un communiqué que les forces de Kyiv avaient frappé un sous-marin russe à Novorossiïsk, important port russe de la mer Noire, causant des dommages critiques au bâtiment.

Le sous-marin russe de classe Kilo a été mis hors service par des drones Sea Baby, drone de surface naval ukrainien utilisé depuis 2023 dans le conflit avec la Russie, a précisé le SBU.

Un porte-parole de la Flotte de la mer Noire a démenti cette information auprès des agences de presse russes. "La tentative de sabotage de l'ennemi au moyen de drones sous-marins n'a pas atteint son objectif", a-t-il affirmé.

(Reportage de Yuliia Dysa; rédaction de Dan Peleschuk; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)