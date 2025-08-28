 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

L'Ukraine dénonce une attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 07:31

(Actualisé avec Zelensky)

Une attaque massive de la Russie contre Kyiv, à l'aide de drones et de missiles, a fait au moins huit morts, dont un enfant, au cours de la nuit, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Vitali Klitschko, maire de la capitale ukrainienne, a pour sa part fait état de 38 blessés, dont 30 ont été hospitalisés.

"La Russie choisit la balistique plutôt que la table de négociation", a écrit Volodimir Zelensky sur X, appelant encore une fois à de nouvelles sanctions internationales contre Moscou. "Elle choisit de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre."

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv a déclaré que des drones et des missiles avaient été tirés pendant l'attaque.

"Des frappes combinées, en provenance de différentes directions. Et le ciblage systématique d'immeubles résidentiels ordinaires", a dit Tymour Tkachenko sur la messagerie Telegram, dénonçant le "style typique" des attaques russes.

Deux bâtiments résidentiels situés sur les rives du Dniepr ont subi d'importants dégâts, a-t-il également rapporté.

Les autorités locales ont listé un certain nombre de bâtiments endommagés dans l'attaque, dont des tours résidentielles.

Les services de secours étaient à l'oeuvre sur plus d'une vingtaine de sites à travers Kyiv, selon Tymour Tkachenko, alors que de multiples incendies ont été signalés dans la ville.

(Rédigé par Ron Popeski et Anastasiia Malenko; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

