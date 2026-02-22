L'Ukraine dénonce de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques

(.)

La Russie a frappé l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche avec des dizaines de drones de combat, ainsi que des missiles balistiques et de croisière, ciblant principalement les infrastructures énergétiques, ont déclaré dimanche l'armée ukrainienne et des responsables locaux, qui font état d'au moins un mort.

Ces frappes ont touché Kyiv et sa région, ainsi que le port d'Odessa sur la mer Noire et le centre du pays, ont-ils précisé.

Au moins une personne a été tuée et cinq autres blessées autour de la capitale, et des dégâts ont été signalés dans cinq districts où plus d'une dizaine de logements ont été endommagés, a déclaré le gouverneur régional Mykola Kalashnik, sur la messagerie Telegram.

S'exprimant également sur Telegram, le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré qu'une attaque nocturne de drones contre les infrastructures énergétiques de la région avait provoqué des incendies, qui sont désormais circonscrits.

"La Russie continue de saper la diplomatie par des frappes terroristes massives", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur le réseau social X.

"Cette terreur ne peut être normalisée; elle doit être arrêtée. La Russie ne peut pas diriger le monde, tout comme la queue ne peut diriger le chien", a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à imposer des sanctions sévères contre le Kremlin.

La Russie attaque presque quotidiennement le système énergétique ukrainien, frappant notamment les centrales électriques, le réseau de transport d'énergie et le secteur gazier depuis l'invasion à grande échelle du pays lancée en février 2022.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)