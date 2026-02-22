L'Ukraine dénonce de nouvelles frappes russes d'ampleur sur les infrastructures énergétiques

*

Kyiv et le port d'Odessa parmi les localités touchées

Les frappes concentrées sur les infrastructures énergétiques

Au moins un mort et cinq blessés, selon le gouverneur de Kyiv

(Actualisé avec déclarations de Zelensky, précisions et contexte)

La Russie a frappé l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche avec des dizaines de drones de combat, ainsi que des missiles balistiques et de croisière, ciblant principalement les infrastructures énergétiques, ont déclaré dimanche l'armée ukrainienne et des responsables locaux, qui font état d'au moins un mort.

Ces frappes ont touché Kyiv et sa région, ainsi que le port d'Odessa sur la mer Noire et le centre du pays, ont-ils précisé.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré sur le réseau social X que des frappes avaient également visé les régions de Dnipro, Kirovohrad, Mykolaïv, Poltava et Soumy.

L'attaque ciblait principalement le secteur de l'énergie, mais des bâtiments résidentiels et des voies ferrées ont également été endommagés, a-t-il précisé.

"Moscou continue d'investir davantage dans les frappes que dans la diplomatie", a déploré Volodimir Zelensky, précisant que rien que cette semaine, la Russie a lancé plus de 1.300 drones, plus de 1.400 bombes et 96 missiles contre l'Ukraine.

Moscou n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les Etats-Unis tentent de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, mais cette initiative n'a jusqu'ici débouché sur aucune avancée majeure, la Russie exigeant de l'Ukraine qu'elle cède entièrement la région du Donbass, ce que Kyiv rejette.

Au moins une personne a été tuée et cinq autres blessées autour de la capitale, et des dégâts ont été signalés dans cinq districts où plus d'une dizaine de logements ont été endommagés, a déclaré le gouverneur régional Mykola Kalashnik, sur la messagerie Telegram.

ATTAQUES QUASI QUOTIDIENNES CONTRE LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

S'exprimant également sur Telegram, le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré qu'une attaque nocturne de drones contre les infrastructures énergétiques de la région avait provoqué des incendies, qui sont désormais circonscrits.

"La Russie continue de saper la diplomatie par des frappes terroristes massives", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur X.

"Cette terreur ne peut être normalisée; elle doit être arrêtée. La Russie ne peut pas diriger le monde, tout comme la queue ne peut diriger le chien", a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à imposer des sanctions sévères contre le Kremlin.

La Russie attaque presque quotidiennement le système énergétique ukrainien, frappant notamment les centrales électriques, le réseau de transport d'énergie et le secteur gazier depuis l'invasion à grande échelle du pays lancée en février 2022.

Moscou dément viser des civils, mais affirme que les infrastructures civiles ukrainiennes constituent une cible légitime afin de réduire les capacités de Kyiv à poursuivre les combats. L'Ukraine, de son côté, estime que l'objectif de la Russie est de nuire aux civils et de briser la volonté du pays.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)