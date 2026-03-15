L'Ukraine aimerait obtenir argent et technologie pour son aide contre les drones au Moyen-Orient, dit Zelensky

(Actualisé avec citations, précisions)

L'Ukraine souhaite obtenir de l'argent et des renforts technologiques en échange de son aide à plusieurs pays du Moyen-Orient pour leur permettre de se défendre face aux drones iraniens, a déclaré Volodimir Zelensky.

Dans des déclarations à des journalistes destinées à être diffusées ce dimanche, le président ukrainien a précisé que chacune des trois équipes ukrainiennes envoyées au Moyen-Orient était composée de plusieurs dizaines de spécialistes chargés d'évaluer la situation sur place et d'effectuer des démonstrations en matière de défense antidrones.

L'Ukraine a acquis une expérience en la matière face aux attaques quotidiennes de drones tirés par la Russie, dotée de Shahed de conception iranienne, contre lesquels elle lutte chaque nuit à l'aide d'un arsenal varié comprenant notamment des drones défensifs de petite taille et peu coûteux et des dispositifs de brouillage.

Les pays du Golfe sont pour leur part confrontés depuis deux semaines à des attaques de drones tirés par l'Iran en représailles aux bombardements israélo-américains sur son territoire.

Volodimir Zelensky a déclaré cette semaine que l'Ukraine avait envoyé des équipes au Qatar, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite tandis qu'un autre responsable ukrainien a fait état de l'envoi de spécialistes sur une base américaine en Jordanie.

"Il ne s'agit pas d'être impliqué dans les opérations. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran", a dit le président ukrainien dans les déclarations autorisées pour diffusion ce dimanche. "Il s'agit de protection et d'une évaluation rigoureuse et exhaustive de notre part de la manière de contrer les Shahed."

Il a ajouté que les contreparties susceptibles d'être obtenues par l'Ukraine en échange de cette aide devaient encore faire l'objet de discussions.

"Honnêtement, pour nous aujourd'hui, à la fois la technologie et le financement sont importants", a-t-il dit.

Volodimir Zelensky a aussi dit ne pas être certain de la conclusion d'un accord entre l'Ukraine et les Etats-Unis en matière de coopération sur les drones, que Kyiv appelle de ses voeux depuis des mois.

(Max Hunder et Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)