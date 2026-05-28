L'Ukraine achète 20 avions de combat suédois Gripen, va en recevoir 16 autres d'occasion

(Actualisé avec détails)

L'Ukraine va acheter 20 avions de combat suédois Gripen E/F et la Suède lui fera don de 16 appareils d'un modèle plus ancien (C/D) en 2027, ont annoncé jeudi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodimir Zelensky.

En octobre dernier, les deux dirigeants avaient signé une lettre d'intentionportant sur une livraison de jusqu'à 150 de ces appareils (modèle E/F) par le groupe de défense Saab

SAABb.ST .

"Le Gripen est le choix le meilleur et le plus judicieux pour l'Ukraine. Aujourd'hui, nous franchissons donc une nouvelle étape majeure dans ce parcours commun", a déclaré Ulf Kristersson lors d’une conférence de presse aux côtés de Volodimir Zelensky à la base aérienne d'Uppsala, au nord de Stockholm.

"Nous avons besoin de ces avions et, pour nous, cela marque véritablement un nouveau chapitre pour l’Ukraine", a dit pour sa part le président ukrainien, ajoutant qu'il prévoyait d'acheter la totalité des 150 avions prévus dans la lettre d’intention initiale.

"Dieu nous aide, nous disposerons d'un financement suffisant pour cela", a-t-il affirmé.

Le Parlement ukrainien a ratifié jeudi l'accord conclu avec l'Union européenne sur un prêt de 90 milliards d'euros qui va permettre à Kyiv d'augmenter considérablement ses dépenses en matière de défense pour tenir tête à la Russie.

Volodimir Zelensky a indiqué que l'Ukraine avait réservé 2,5 milliards d'euros sur ce prêt pour l'achat de ces avions. Les livraisons du nouveau modèle devraient débuter en Ukraine à partir de 2030.

(Par Yuliia Dysa, Anna Pruchnicka et Simon Johnson, Version française Matthieu Huchet et Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)