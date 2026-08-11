L'Ukraine a transmis aux USA ses propositions pour mettre fin à la guerre avec la Russie, dit Zelensky

Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'Ukraine avait remis aux Etats-Unis des propositions pour un plan susceptible de mettre fin à la guerre avec la Russie.

"Nous avons transmis nos propositions à la partie américaine", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne par vidéo.

"Et les Etats-Unis peuvent contribuer à renforcer notre défense, d'abord et avant tout par une défense antiaérienne, et faire pression sur la Russie pour que ses plans soient différents, pour préparer une issue à la guerre plutôt que de la prolonger", a-t-il ajouté.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)