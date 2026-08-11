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L'Ukraine a transmis aux USA ses propositions pour mettre fin à la guerre avec la Russie, dit Zelensky
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 20:31
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Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'Ukraine avait remis aux Etats-Unis des propositions pour un plan susceptible de mettre fin à la guerre avec la Russie.

"Nous avons transmis nos propositions à la partie américaine", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne par vidéo.

"Et les Etats-Unis peuvent contribuer à renforcer notre défense, d'abord et avant tout par une défense antiaérienne, et faire pression sur la Russie pour que ses plans soient différents, pour préparer une issue à la guerre plutôt que de la prolonger", a-t-il ajouté.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 11 août 22:16

    C'est à la Russie qu'il convient de transmettre des propositions de paix vu que l'Ukraine fait la guerre avec la Russie. Mais le mensonge imprègne tellement toutes les neurones de ces gens-là ! Ils sont dans un autre monde et cette pathologie mentale leur revient en pleine figure.

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