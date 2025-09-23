L'UE va reporter d'un an la loi contre la déforestation déclare la commissaire à l'environnement

Une zone de coupe près d'un site dans la forêt de Białowieża, Pologne

L'Union européenne (UE) va reporter pour la deuxième fois l'entrée en vigueur de sa loi contre la déforestation, a déclaré mardi la commissaire européenne à l'Environnement Jessica Roswall, reportant d'une année supplémentaire l'interdiction d'importer des produits de base tels que l'huile de palme liée à la destruction des forêts.

Bruxelles avait déjà reporté la loi d'un an après des plaintes émanant d'industries et de partenaires commerciaux, notamment le Brésil, l'Indonésie et l'administration de l'ancien président américain Joe Biden.

Jessica Roswall a déclaré aux journalistes que le report de la mise en œuvre de la loi était nécessaire pour répondre aux préoccupations concernant les volumes importants d'informations à saisir dans le système informatique pour faire appliquer la loi, et qu'il n'était pas lié aux préoccupations des États-Unis concernant cette politique.

Poursuivre le lancement de la politique, qui interdit les importations de produits tels que le soja, le bœuf et le cacao liés à la destruction des forêts, sans s'occuper du système informatique risquerait de perturber les entreprises et les chaînes d'approvisionnement de l'UE, a-t-elle déclaré.

"Nous sommes préoccupés par le système informatique, compte tenu de la quantité d'informations que nous y introduisons. C'est pourquoi nous chercherons, avec les colégislateurs, à obtenir un report d'un an. Cela nous donnera également le temps d'examiner les différents risques", a-t-elle affirmé.

"Il y a beaucoup d'informations provenant de l'industrie et des entreprises dans un court laps de temps. C'est cette surcharge que nous voyons comme un risque, et c'est pourquoi nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour voir comment nous pouvons résoudre ce problème", a ajouté Jessica Roswall.

La commissaire européenne à l'Environnement a indiqué qu'elle discuterait des prochaines étapes avec le Parlement européen et les États membres de l'UE, qui doivent tous deux approuver ce report.

