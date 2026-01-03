L’UE se tient aux côtés du peuple vénézuélien vers une transition démocratique, dit Von der Leyen.

L’Union européenne se tient aux côtés du peuple vénézuélien et soutient une transition pacifique et démocratique dans le pays, a déclaré samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après la capture du président vénézuélien par les Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé samedi une opération américaine au Venezuela et la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, que le chef de la Maison blanche accuse depuis des mois de se maintenir illégalement au pouvoir et de favoriser le trafic de drogue.

"Nous suivons de très près la situation au Venezuela. Nous sommes solidaires du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations Unies", a peut-on lire dans un message d'Ursula von der Leyen publié sur X.

