L'UE poursuit TikTok pour les effets néfastes de son algorithme, qualifiés de "trou de lapin"

par Foo Yun Chee et Inti Landauro

Les autorités européennes de régulation ont de nouveau accusé vendredi la plateforme de réseaux sociaux TikTok d'avoir enfreint les règles de l'Union européenne relatives aux contenus en ligne, en raison de l'effet dit "rabbit hole" (ou "trou de lapin") de son système de recommandation, qui attire l'attention des utilisateurs vers un flux constant de vidéos similaires.

ByteDance, le groupe chinois propriétaire de TikTok, court le risque d'une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial l'année prochaine s'il ne parvient pas à résoudre ce problème.

Les algorithmes des entreprises de réseaux sociaux dans leur ensemble sont scrutés de près dans un contexte de montée des inquiétudes au niveau mondial au sujet des effets de plateformes sur la santé mentale des utilisateurs, notamment les plus jeunes.

Ceci pousse certains gouvernements à imposer ou à envisager des interdictions pour les utilisateurs mineurs.

La Commission européenne, qui fait office d'autorité de régulation technologique de l'UE, a déclaré avoir adressé à TikTok des griefs, appelés "conclusions préliminaires", après que l'entreprise n'a pas mis en œuvre de mesures d’atténuation pour faire face à ces risques.

Elle a estimé qu'une exposition incessante et répétée à des contenus traitant de la tristesse, de l'isolement ou de l'image corporelle pouvait avoir un impact néfaste sur la santé mentale des utilisateurs.

"Chaque fois qu’un utilisateur fait défiler ou 'aime' une vidéo sur TikTok, l’algorithme lui propose davantage de contenus similaires, entraînant les utilisateurs dans des spirales dont ils ne peuvent pas facilement sortir", a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies à l’UE, dans un communiqué.

"Les conclusions préliminaires d'aujourd'hui montrent une nouvelle fois que TikTok doit redoubler d'efforts pour protéger le bien-être des utilisateurs, y compris celui des mineurs", a-t-elle ajouté.

La Commission a estimé que TikTok devait modifier la conception de l'algorithme de son fil "Pour toi" et s'appuyer davantage sur les préférences explicites des utilisateurs,

Le groupe chinois est également invité à améliorer l'accessibilité et la facilité d'utilisation des outils de contrôle mis à la disposition des utilisateurs et tester régulièrement son algorithme, entre autres changements.

ENQUÊTE PLUS LARGE SUR TIKTOK

Ces accusations s'inscrivent dans le cadre de la loi européenne sur les services numériques, qui impose aux grandes plateformes en ligne de redoubler d’efforts pour lutter contre les contenus préjudiciables et illégaux sur leurs plateformes.

En février, les régulateurs européens avaient mis TikTok en cause pour ce qu'ils qualifiaient de conception addictive de la plateforme, d'efforts insuffisants pour protéger les enfants et d'obstacles imposés aux chercheurs souhaitant accéder aux données publiques.

TikTok avait alors déclaré que ces conclusions préliminaires étaient "catégoriquement fausses" et qu’elle prendrait des mesures pour les contester.

La Commission mène par ailleurs une enquête distincte sur les effets dits "rabbit hole" causés par les systèmes de recommandation des platefornes de META META.O , Facebook et d'Instagram.

(Par Foo Yun Chee et Inti Landauro; Version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)