L'UE pourrait perdre 1,3 mln d'emplois avec la flambée des prix de l'énergie-Commission

Les secteurs européens de l'automobile, de la construction, de la métallurgie, de la chimie et des transports pourraient perdre jusqu'à 1,3 million d'emplois cette année en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré mercredi la commissaire chargée de l'emploi, Roxana Minzatu.

"En raison de la guerre au Moyen-Orient, jusqu'à 1,3 million d'emplois sont menacés, et nous parlons ici en particulier d'emplois dans les industries à forte intensité énergétique", a déclaré Roxana Minzatu lors d'une conférence de presse.

Selon les estimations de la Commission européenne, le secteur automobile de l’Union européenne pourrait être le plus touché, avec jusqu’à 600.000 suppressions de postes potentielles. Les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la chimie et des transports pourraient perdre 56.000 emplois.

Par ailleurs, quelque 85.000 emplois dans les projets liés aux batteries pourraient être menacés, ainsi que 58.852 emplois dans la fabrication de panneaux solaires. Dans le secteur sidérurgique, environ 4.500 emplois supplémentaires pourraient être supprimés en raison des mesures de décarbonation.

Les ménages à faibles revenus pourraient consacrer 1,4% supplémentaire de leur budget aux carburants de transport.

Le secteur manufacturier de l'UE emploie environ 30 millions de personnes, tandis que les services représentent près de 87 millions d'emplois.

(Jan Strupczewski, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)