L’UE lance de nouvelles procédures d’infraction contre Apple, Alphabet et Meta

Les mesures proposées n'ont pas satisfait Bruxelles. La Commission européenne a ouvert ce lundi 25 mars des enquêtes pour « non-conformité » contre Alphabet (Google), Apple et Meta (Facebook et Instagram). Ces nouvelles procédures d'infraction contre les trois géants américains ont été annoncées par le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, et par Margrethe Vestager, vice-présidente en charge de la Concurrence, au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA) entré en vigueur début mars. Le lobby de la tech a aussitôt crié à la « précipitation ».

« Nous ne sommes pas convaincus que les solutions d'Alphabet, d'Apple et de Meta soient conformes aux obligations qui leur incombent en faveur d'un espace numérique plus équitable et plus ouvert pour les citoyens et les entreprises européens. Si notre enquête devait aboutir à la conclusion que le règlement sur les marchés numériques n'est pas pleinement respecté, les contrôleurs d'accès pourraient se voir infliger de lourdes amendes », avertit Thierry Breton.

Dans le détail, Alphabet est accusé de continuer de faire preuve « d'autofavoritisme » dans les résultats de recherche de Google en privilégiant ses services, notamment pour comparer les prix sur l'hôtellerie et les billets d'avion. Bruxelles n'est pas non plus convaincue par l'écran d'iOS offrant le choix d'installer un navigateur tiers ni par les mesures d'Apple pour