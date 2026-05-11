L'UE indique qu'OpenAI propose de rendre accessible son modèle de cybersécurité, tandis qu'Anthropic n'en est pas encore là

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'offre d'OpenAI visant à donner accès à ses modèles de cybersécurité au paragraphe 1, ainsi que des commentaires supplémentaires d'OpenAI aux paragraphes 4 et 5)

La Commission européenne a salué lundi l'offre du géant américain de l'intelligence artificielle OpenAI visant à fournir un accès libre à ses fonctionnalités de cybersécurité, mais a indiqué que son concurrent Anthropic n'était pas encore allé aussi loin.

Alors que la Commission a reçu l'offre d'OpenAI, elle a tenu quatre ou cinq réunions avec Anthropic, bien qu'aucune discussion sur un éventuel accès à ses modèles d'IA n'ait eu lieu jusqu'à présent, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier lors d'un point presse quotidien.

“D'un côté (OpenAI), nous avons une entreprise qui propose de manière proactive de donner accès à ses ressources. De l'autre (Anthropic), nous avons de bons échanges, mais nous n'en sommes pas encore au stade où nous pouvons spéculer sur un éventuel accès ou non”, a-t-il déclaré.

L'ancien ministre britannique des Finances George Osborne, qui dirige l'initiative “OpenAI for Countries” du groupe, a adressé une lettre explicative à la Commission et aux États membres.

“Grâce au plan d’action cyber de l’UE d’OpenAI, nous travaillerons avec les décideurs politiques, les institutions et les entreprises européennes en démocratisant l’accès aux outils défensifs que des acteurs de confiance peuvent utiliser pour renforcer la sécurité commune, soutenir la sécurité publique et refléter les priorités européennes”, a-t-il déclaré dans la lettre, selon un communiqué publié lundi par l’entreprise.

La lettre d’OpenAI est intervenue un mois après que la Commission européenne a déclaré que le ChatGPT de l’entreprise devait être considéré comme un grand moteur de recherche en ligne au sens de la loi sur les services numériques, et être réglementé en tant que tel.