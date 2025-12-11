 Aller au contenu principal
L'UE entame le processus pour geler les avoirs russes sur le long terme
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 17:00

(Actualisé avec réaction russe)

L'Union européenne (UE) a entamé jeudi un processus visant à geler les avoirs de la Banque de Russie immobilisés en Europe sur le long terme, afin d'éviter d'avoir à voter une reconduction tous les six mois et pour ouvrir la voie à l'utilisation des fonds pour l'Ukraine.

Le lancement de ce processus, qui doit être approuvé par une majorité qualifiée de gouvernements de l'UE, s'inscrit dans le cadre du système juridique européen qui permet de prendre des mesures spéciales afin de protéger la stabilité économique, conformément à l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE.

Dans un communiqué, la présidence danoise de l'UE indique que les ambassadeurs des 27 à Bruxelles (Coreper) ont approuvée "le lancement d'une procédure écrite en vue d'une décision formelle du Conseil d'ici demain vers 17 heures".

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi en déclarant que les "manipulations" des pays de l'UE concernant les avoirs gelés ne resteraient pas sans réponse.

(Rédigé par Jan Strupczewski ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  • 17:17

    Idée : échanger les territoires ukrainiens occupés par les Russes contre les avoirs russes détenus par les Européens, qui serviraient à la reconstruction du pays en employant des entreprises européennes.

