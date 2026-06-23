L'UE accueille pour la première fois des responsables taliban à Bruxelles

par Ismail Shakil et Inti Landauro

Des taliban au pouvoir en Afghanistan ont rencontré pour la première fois mardi des responsables de l'Union européenne à Bruxelles, une visite dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme mais jugée essentielle par l'UE pour régler la question du renvoi d'exilés afghans vers leur pays d'origine.

Les Etats membres de l'UE ne reconnaissent pas le gouvernement taliban revenu à la tête de l'Afghanistan en 2020 après 20 ans de conflit contre un gouvernement soutenu par les Occidentaux.

Les autorités belges ont délivré un visa permettant aux représentants afghans d'entrer sur le territoire belge exclusivement pendant une journée.

L'UE a défendu sa décision de prendre langue provisoirement avec les autorités afghanes "de facto" pour régler la question du rapatriement des exilés afghans accusés de crimes ou considérés comme dangereux.

Des dirigeants de la Commission européenne et de 15 Etats membres de l'UE ont assisté à la réunion qui fait suite à un précédent sommet tenu à Kaboul en janvier, selon un porte-parole.

"Les services de la Commission et la Suède ont co-présidé une réunion de niveau technique aujourd'hui à Bruxelles avec des représentants de niveau technique des autorités de facto de l'Afghanistan responsables des retours et des réadmissions", a déclaré le porte-parole de la Commission européenne.

Abdul Qahar Balkhi, porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, avance un menu des discussions plus large, dont une possible présence consulaire au sein de l'UE, une reprise des services consulaires pour les Afghans et "la nécessité de mesures de confiance".

Une lettre de la Commission européenne adressée à Abdul Qahar Balkhi et consultée par Reuters fait état de discussions sur "les retours et réadmissions de citoyens afghans n'ayant pas le droit de séjourner dans l'UE".

L'accueil de représentants taliban a été critiquée par des ONG des droits de l'homme ainsi que par plusieurs responsables politiques européens qui déplorent qu'un tel engagement puisse mettre des citoyens afghans en danger et porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'UE.

"Chaque invitation, chaque visa et chaque réunion de dirigeants envoient un message politique. Les taliban ne cherchent pas des discussions techniques, ils cherchent une légitimité", estime Hannah Neumann, député européenne des Verts, dans un communiqué soutenu par des parlementaires allemands et d'ancien parlementaires afghans.

Depuis leur retour au pouvoir, les taliban n'ont eu de cesse de bafouer les droits humains, limitant la liberté de circulation des femmes, interdisant aux filles de poursuivre leurs études au-delà du primaire et instaurant des lois qui limitent la liberté d'expression et l'accès à l'emploi.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)