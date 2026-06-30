information fournie par Boursorama avec AFP • 30/06/2026 à 17:24

L'UE a une dent contre le fabricant des aligneurs transparents Invisalign

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'Union européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie contre le fabricant américain des aligneurs dentaires transparents Invisalign, soupçonné d'abuser de sa position dominante.

Il s'agit du groupe Align Technology, qui dispose depuis 2017 d'un quasi-monopole dans le secteur des aligneurs pour dents en plastique transparent, vendus sous la marque Invisalign.

La Commission européenne lui reproche d'obliger les orthodontistes qui veulent commander ses gouttières "invisibles" à s'équiper de ses scanners oraux iTero, même lorsqu'ils utilisent des appareils concurrents utilisant des formats de fichiers parfaitement compatibles.

Ces scanners permettent de prendre des mesures en 3D de la bouche et de la dentition des patients, utilisées ensuite pour fabriquer les gouttières d'alignement. Ces dispositifs très discrets connaissent un grand succès depuis plusieurs années, notamment grâce aux réseaux sociaux.

En couplant la vente des scanners et des aligneurs, "cela créée un écosystème fermé autour d'Invisalign", dénonce la Commission européenne, qui soupçonne une entrave aux règles européenne interdisant les abus de position dominante.

Fondée il y a près de 30 ans, Align Technology a réalisé 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, dont plus des trois quarts grâce à ses gouttières transparentes.

Le groupe basé en Californie revendique plus de 22 millions de patients traités dans le monde avec ses équipements.