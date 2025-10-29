L'ouragan Melissa atteint le sud-est de Cuba

L'ouragan Melissa a atteint mercredi aux premières heures la côte sud-est de Cuba après avoir semé le chaos en Jamaïque.

Le cyclone, accompagné de vents pouvant souffler jusqu'à 195 km/h, a été rétrogradé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a déclaré le Centre national américain des ouragans (NHC).

Quelque 735.000 habitants ont été évacués de leurs domiciles dans l'est de Cuba, ont déclaré les autorités de La Havane. Le président Miguel Diaz-Canel a averti que l'ouragan pourrait causer de "sérieux dommages".

Melissa a traversé mardi la Jamaïque en catégorie 5, la plus élevée, avec des rafales de près de 300 km/h, provoquant destructions et inondations. L'île n'avait jamais connu le passage direct d'un ouragan de catégorie 4 ou de catégorie 5 depuis le début des relevés météorologiques.

Il s'agissait, selon les experts d'AccuWeather, du troisième ouragan le plus puissant dans les Caraïbes après Wilma en 2005 et Gilbert en 1988.

Les autorités de Kingston n'ont pour l'heure fait état d'aucun décès, même si le Premier ministre Andrew Holness a dit s'attendre à des pertes en vies humaines.

Trois personnes sont mortes dans des accidents alors qu'elles se préparaient à l'arrivée du cyclone.

La paroisse de St. Elizabeth, dans le sud-ouest du pays, est "sous l'eau", a dit un responsable local, avec plus de 500.000 personnes privées d'électricité. L'accès à de nombreuses autres régions restait coupé mardi soir.

(Zahra Burton à Kingston, Sarah Morland et Brendan O'Boyle à Mexico, Dave Sherwood à La Havane,Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)