L'Ouganda déclare la fin de l'épidémie d'Ebola sur son territoire

par Elias Biryabarema

Le ministre de la Santé ougandais a déclaré mardi la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays, maladie hémorragique virale qui a affecté vingt personnes, dont deux sont décédées.

L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola depuis l'an 2000, et les autorités affirment avoir acquis une expertise qui leur a permis de maîtriser la propagation du virus au sein de la population.

Quinze personnes ont été infectées mi-mai en République démocratique du Congo voisine, l'épicentre de la maladie où le nombre de cas confirmés s’élève désormais à plus de 3.000.

Le dernier patient atteint d’Ebola en Ouganda, un ressortissant congolais, a quitté l’hôpital le 22 juin.

Sur les vingt cas confirmés au cours de cette épidémie, 18 ont pu quitter l’hôpital tandis que deux, originaires de la République démocratique du Congo, ont succombé à la maladie.

La maladie se transmet par contact avec des fluides corporels et des tissus infectés. Les symptômes connus sont des maux de tête, des vomissements de sang, des douleurs musculaires et des hémorragies.

(Reportage d'Elias Biryabarema; Rédigé par Vincent Mumo Nzilani; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)