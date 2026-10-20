L'Otan envoie des renforts en mer Noire après des attaques contre le fret

L'Otan a déclaré mardi qu'elle allait déployer en mer Noire davantage d'appareils de patrouille maritime, de systèmes de radars et de drones à la suite d'une série d'attaques au drone meurtrières contre le fret maritime dans la région qui seraient en lien avec la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine.

Cette annonce intervient après une réunion à Bruxelles, au siège de l'Otan, du principal organe politique de l'alliance - le Conseil de l'Atlantique Nord - pour discuter de la sécurité en mer Noire.

Seront également envoyés des agents des services du renseignement et des équipes d'experts chargés d'examiner des explosifs, a fait savoir un porte-parole militaire de l'Otan.

L'alliance atlantique s'est jusqu'à présent abstenue d'attribuer les récentes attaques en mer Noire à un quelconque pays.

Des analystes militaires ont dit par le passé que la Russie avait très vraisemblablement mené ces attaques, mais Moscou n'en a pas publiquement revendiqué la responsabilité.

Sept marins ont été portés disparus la semaine dernière après que des drones ont frappé deux chimiquiers en mer Noire, près de la côte roumaine, une route maritime vitale utilisée par l'Ukraine.

Au moins cinq autres navires ont été attaqués au large de la Roumanie et de la Bulgarie au cours des dix derniers jours. Vingt-trois marins, au moins, sont morts ou portés disparus.

(Andrew Gray; version française Jean Terzian)