L'opposition suédoise dispose d'une large avance à l'approche du scrutin de septembre - sondage

L'opposition de centre-gauche suédoise devance de 10 points la coalition de droite au pouvoir à l'approche des élections du 13 septembre, ce qui rend probable un changement de gouvernement, selon un sondage d'opinion réalisé pour le compte de la chaîne publique SVT.

Aucun gouvernement n'a jamais comblé un écart aussi important en si peu de temps, et "seul un miracle" pourrait désormais empêcher la défaite du Premier ministre Ulf Kristersson et de sa coalition quadripartite, a rapporté la SVT mardi.

Ce sondage, réalisé du 3 au 16 août auprès d'environ 3.000 électeurs, montre que la dirigeante des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, devrait redevenir Première ministre après quatre ans dans l'opposition, remplaçant ainsi Ulf Kristersson, du parti de droite Les Modérés.

Les quatre partis de gauche suédois recueillent ensemble 53,9% des intentions de vote, ce qui devrait leur valoir 196 sièges, tandis que la coalition au pouvoir s'adjuge 43,9%, soit 153 sièges, selon le sondage réalisé par l'institut Verian.

La campagne s'est concentrée sur les questions liées au coût de la vie, ainsi que sur la sécurité, l'immigration, la criminalité et l'approvisionnement énergétique.

Les sociaux-démocrates conservent leur place de premier parti de Suède, d'après le sondage, avec 30,5% des voix, soit une hausse de 0,2 point par rapport aux élections de 2022.

(Anna Ringstrom et Terje Solsvik, Version française Benoit Van Overstraeten)