 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opposante tunisienne Abir Moussi condamnée à 12 ans de prison
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 21:13

L'opposante tunisienne Abir Moussi a été condamnée à 12 ans de prison, a déclaré vendredi son avocat, Nafaa Laribi, dénonçant un jugement à motivation politique sous la présidence de Kaïs Saïed.

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), est incarcérée depuis 2023 après son arrestation aux abords du palais présidentiel pour provocation au désordre. Elle rejette les accusations à son encontre, affirmant qu'elle exerçait son droit à une opposition pacifique.

Plusieurs dizaines d'opposants politiques à Kaïs Saïed, de journalistes, d'avocats ou de représentants de la société civile ont été emprisonnés ces dernières années en Tunisie, dans le cadre de ce que des organisations de défense des droits humains qualifient de dérive autocratique de la part du président.

Kaïs Saïed, qui a suspendu en 2021 le Parlement élu puis limogé des dizaines de juges l'année suivante, dément toute volonté dictatoriale et dit lutter contre les "traîtres" à la Tunisie.

(Tarek Amara, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank