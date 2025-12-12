L'opposante tunisienne Abir Moussi condamnée à 12 ans de prison

L'opposante tunisienne Abir Moussi a été condamnée à 12 ans de prison, a déclaré vendredi son avocat, Nafaa Laribi, dénonçant un jugement à motivation politique sous la présidence de Kaïs Saïed.

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), est incarcérée depuis 2023 après son arrestation aux abords du palais présidentiel pour provocation au désordre. Elle rejette les accusations à son encontre, affirmant qu'elle exerçait son droit à une opposition pacifique.

Plusieurs dizaines d'opposants politiques à Kaïs Saïed, de journalistes, d'avocats ou de représentants de la société civile ont été emprisonnés ces dernières années en Tunisie, dans le cadre de ce que des organisations de défense des droits humains qualifient de dérive autocratique de la part du président.

Kaïs Saïed, qui a suspendu en 2021 le Parlement élu puis limogé des dizaines de juges l'année suivante, dément toute volonté dictatoriale et dit lutter contre les "traîtres" à la Tunisie.

(Tarek Amara, version française Bertrand Boucey)