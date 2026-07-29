L'opérateur italien TIM revient dans le vert au deuxième trimestre

L'opérateur téléphonique italien TIM a retrouvé le chemin des bénéfices au deuxième trimestre et confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2026 et 2027, à quelques mois de son rachat par Poste Italiane.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Au deuxième trimestre, le groupe (ex-Telecom Italia) a dégagé un bénéfice net part du groupe de 88 millions d'euros, contre une perte de 8 millions un an plus tôt et une perte de 292 millions au premier trimestre 2026, ce dernier ayant été affecté par des charges exceptionnelles liées notamment au personnel.

Le chiffre d'affaires a atteint 3,5 milliards d'euros (+5,7% sur un an).

"Les résultats du premier semestre confirment la solidité du chemin parcouru et la profonde transformation de TIM au cours des cinq dernières années", a déclaré le directeur général du groupe, Pietro Labriola, dans un communiqué.

Le redressement de TIM s'est notamment appuyé sur les bonnes performances de TIM Enterprise, dont les revenus ont progressé de 7,1% à 877 millions d'euros grâce à la forte demande de services cloud, d'informatique et de solutions numériques. Les revenus du cloud ont bondi de 18,1% et représentent désormais 45% des revenus de services de cette division.

Au Brésil, l'opérateur a poursuivi sa croissance avec des revenus en hausse de 5,5% à 1,19 milliard d'euros.

L'activité grand public en Italie reste plus contrastée, avec un recul de 2,4% à 1,5 milliard d'euros, principalement en raison de la diminution (anticipée) de revenus liés à des contrats avec des opérateurs virtuels.

Le revenu mensuel moyen par abonné s'est amélioré sur les lignes fixes, à 33 euros par mois (+2% sur un an), mais il patine sur les lignes mobiles, à 10,7 euros.

Le conseil d'administration de TIM a approuvé le 18 juillet l'OPA de 10,8 milliards d'euros lancée le 22 mars par Poste Italiane, la jugeant équitable.

Le service postal italien, qui est contrôlé par l'État, le plus gros actionnaire de TIM, avait déposé son offre en mars.

Mêlant comptant et actions de Poste Italiane en échange de celle de TIM, l'offre valorisait chaque action de l'opérateur téléphonique à 0,635 euro, soit "une prime de 9,01% par rapport aux prix officiel des actions de TIM relevé à la date du 20 mars 2026".

Poste Italiane a déclaré que son objectif était de construire "la plus grande plateforme d'infrastructures connectées en Italie".

Au vu des performances enregistrées au premier semestre, TIM a confirmé l'ensemble de ses prévisions, soit notamment une croissance du chiffre d'affaires de 2 à 3% en 2026.