L'opérateur du réseau électrique de l'Est des États-Unis ordonne des restrictions d'urgence alors que la consommation d'électricité approche un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* PJM est intervenu face aux pannes de centrales électriques, à la surcharge des lignes de transport d’électricité et à la forte augmentation de la consommation liée à la climatisation pendant cette vague de chaleur prolongée

* Les prix spot de l'électricité ont dépassé les 2.500 dollars par MWh cette semaine dans les zones Mid-Atlantic et Dominion

(Ajout de références géographiques au titre et au premier paragraphe) par Tim McLaughlin

PJM, l'opérateur du réseauélectrique américain – le plus grand du pays, couvrant une grande partie de la côte Est et du Midwest –, a ordonné vendredi aux clients soumis à des programmes d'urgence de réduction de la consommation d'électricité de limiter leur usage, alors qu'il faisait face à des pannes de centrales électriques, à des lignes de transport surchargées et à une forte augmentation de la demande en climatisation pendant une vague de chaleur prolongée.

Dans une alerte d’urgence, déclenchée conformément aux programmes d’économies d’énergie des fournisseurs d’électricité, PJM a précisé que cette consigne s’appliquait aux consommateurs industriels et résidentiels disposant de contrats les rémunérant en échange de réductions obligatoires de leur consommation en cas d’urgence.

Cette alerte a été émise afin d’augmenter les réserves du réseau et d’éviter des coupures de courant pendant le pic de demande prévu vendredi vers 18 h EDT (22 h GMT), a-t-il précisé.

PJM a également informé les réseaux régionaux voisins, notamment ceux de New York et du Midwest, que les exportations d’électricité depuis PJM pourraient être réduites, une mesure procédurale permettant à ces régions voisines de s’organiser en conséquence.

L’opérateur du réseau électrique dessert 67 millions de personnes dans les régions du Mid-Atlantic, du Sud et de Washington, D.C. Avant même la vague de chaleur de cette semaine, il peinait déjà à réorganiser un réseau poussé à ses limites par la forte hausse de la demande énergétique des centres de données et des véhicules électriques.

Tout au long de la semaine, PJM a intensifié ses mesures d’économie d’électricité alors que la demande s’approchait du record historique de 165,6 gigawatts (GW) établi il y a 20 ans.

Jeudi soir, alors que la consommation d’électricité frôlait ce record, PJM a connu une chute brutale et soudaine de sa capacité de production, ce qui l’a contraint à faire appel à des centrales de pointe coûteuses fonctionnant aux combustibles fossiles, maintenues en veille pour combler les déficits d’approvisionnement. Aucune coupure de courant n’a été enregistrée.

Selon des données préliminaires, la charge instantanée maximale de PJM s’élevait jeudi à environ 163 GW. Ce chiffre a toutefois été atténué par le recours à des programmes dits de “réponse à la demande”, qui rémunèrent les clients pour qu’ils réduisent leur consommation d’électricité en cas d’urgence.

Une alerte canicule reste en vigueur jusqu’à samedi pour l’ensemble de la région desservie par PJM, et a été prolongée jusqu’à dimanche pour les zones de transport Mid-Atlantic et Dominion, qui abritent le plus grand regroupement de centres de données au monde.

Les prix de gros de l’électricité sur le marché spot dans cette zone ont dépassé les 2.500 dollars par mégawattheure cette semaine. À titre de comparaison, ils s’élèvent à environ 40 dollars par MWh lorsque le réseau PJM ne connaît pas de difficultés.

Selon les analystes du secteur et les données d’exploitation de PJM, cette flambée des prix reflète principalement le coût de l’acheminement de l’électricité via des lignes à haute tension saturées.