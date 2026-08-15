L'opérateur de marchés prédictifs Kalshi riposte à l'autorité de régulation du Nevada suite à une amende liée au géorepérage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajveer Pardesi

L'opérateur de marchés prédictifs Kalshi a accusé samedi, dans un communiqué, l'autorité de régulation des jeux du Nevada d'avoir enfreint la loi fédérale, après que celle-ci a réclamé des pénalités journalières de 120.000 dollars pour le non-respect présumé par l'entreprise d'une injonction relative au géorepérage.

* Les enquêteurs de l'autorité de régulation ont réussi à passer neuf transactions sur l'application mobile de Kalshi alors qu'ils étaient connectés à des réseaux mobiles du Nevada, un jour après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour que l'entreprise mette en place une solution complète de géorepérage, selon un document judiciaire consulté par Reuters.

* Dans un communiqué, Kalshi a indiqué avoir fait appel à GeoComply, un prestataire agréé par l’autorité de régulation des jeux du Nevada à la demande de l’État, et avoir tenu ce dernier informé tout au long du processus.

* Les enquêteurs du Nevada ont fourni de fausses informations concernant leur lieu de résidence à Kalshi, enfreignant ainsi la loi fédérale, et au moins l’un d’entre eux a contourné les mesures de blocage mises en place par l’entreprise elle-même, ont déclaré les avocats de Kalshi.

* En avril, un juge de l’État du Nevada, dans l’ouest des États-Unis, a émis une injonction préliminaire interdisant à Kalshi de proposer de tels contrats dans l’État sans avoir obtenu de licence de jeux.

* Les tribunaux du Nevada n’ont pas immédiatement répondu samedi à une demande de commentaires, en dehors des heures normales de bureau.