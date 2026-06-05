L'Onu dit avoir besoin de deux fois plus de fonds que prévu pour venir en aide au Liban

par Olivia Le Poidevin

Les Nations unies ont déclaré vendredi avoir besoin de deux fois plus de fonds que prévu pour aider le Liban à faire face à l’explosion des besoins humanitaires, alors que la guerre dans le pays entre dans son quatrième mois.

Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale opposant les États-Unis et Israël à l'Iran après que le Hezbollah, soutenu par Téhéran, eut tiré des roquettes sur l'Etat hébreu en solidarité avec son allié attaqué.

"Au cours des trois derniers mois, les communautés à travers le Liban ont été confrontées à une situation effroyable en raison de l’escalade des hostilités", a déclaré Imran Riza, coordinateur résident du Liban et humanitaire des Nations unies.

"Le bilan parmi les civils est alarmant et s'aggrave de jour en jour."

Les Nations unies ont annoncé que leur nouvel appel à l'aide, conjointement avec le gouvernement libanais, visait à collecter 331,5 millions de dollars (286,39 millions d'euros) supplémentaires pour venir en aide à 1,4 million de personnes.

Ce nouvel appel porte le montant total réclamé par l'Onu à 639,9 millions de dollars. Au 31 mai, les Nations unis avaient reçu 185,9 millions de dollars.

Depuis le 2 mars et le début de l'offensive israélienne au Liban, plus de 3.500 personnes ont été tuées, selon les autorités libanaises, dont les données ne font pas la distinction entre civils et combattants.

La crise érode rapidement la sécurité alimentaire, près d'une personne sur quatre au Liban – soit environ 1,24 million de personnes – devant faire face à des niveaux de crise et d'urgence en matière d'insécurité alimentaire jusqu'en août, ont alerté les Nations unies.

Imran Riza a dit avoir rencontré une famille dans la ville méridionale de Tyr, lourdement touchée par les frappes israéliennes, qui avait été déplacée à cinq reprises.

Il a ajouté que les hôpitaux et les cliniques avaient été endommagés par les frappes aériennes et que les terres agricoles avaient été brûlées.

Un nouveau cessez-le-feu au Liban, négocié par les États-Unis et annoncé mercredi, subordonné au retrait du Hezbollah des zones du sud, a été rejeté par le groupe chiite. Israël a déclaré qu’il ne retirerait pas ses troupes du pays.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin ; avec Maya Gebeily à Beyrouth ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)