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L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 14:54

(Actualisé avec neuvième cas recensé à Goma)

par Disha Mishra et Akanksha Khushi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dimanche que l'épidémie du virus Ebola en Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC) constituait une "urgence sanitaire publique de portée internationale" mais qu'elle ne répondait pas aux critères d'une pandémie.

L'OMS alerte sur une propagation du virus aux pays voisins, exhortant toutefois les Etats à ne pas fermer leurs frontières.

Dans un communiqué, l'agence onusienne rapporte que 80 morts présumées seraient liées à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la province d'Ituri en RDC. Huit cas confirmés et 246 cas suspects ont également été rapportés.

Un neuvième cas a été confirmé dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC, selon un communiqué du groupe rebelle M23.

Le ministère de la Santé de la RDC a déclaré vendredi que la nouvelle épidémie du virus a tué 80 personnes dans l'est du pays.

La 17e épidémie dans le pays, où le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976, pourrait être plus importante, compte tenu du taux élevé de résultats positifs parmi les premiers échantillons et du nombre croissant de cas suspects signalés.

L'épidémie est "extraordinaire" car il n'y a pas de vaccin pour le variant Bundibugyo qui sévit actuellement, ni de traitement thérapeutique, contrairement au virus Ebola-Zaïre, à l'origine de toutes les précédentes vagues épidémiologiques dans le pays.

Jean Kaseya, directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré dans un communiqué avoir sollicité des conseils techniques et des recommandations quant à la nécessité de déclarer cette épidémie urgence de santé publique de portée continentale.

La fièvre hémorragique Ebola est une maladie grave et souvent mortelle. Elle se transmet par contact direct avec les fluides corporels de personnes infectées, des matériaux contaminés ou des personnes décédées des suites de la maladie, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

(Version française Zhifan Liu)

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