L'OMC ÉCHOUE À CONVENIR D'UN ACCORD POUR RÉDUIRE LA SURPÊCHE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE par Emma Farge GENÈVE (Reuters) - Les négociateurs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne sont pas parvenus à un accord avant l'échéance de fin d'année visant à réduire les subventions qui entraînent la surpêche, a déclaré lundi aux délégués le président des pourparlers. Santiago Wills a souligné que les délais relatifs à la pandémie de coronavirus avaient retardé les négociations et rendu l'objectif des Nations Unies (ONU) impossible à atteindre avant la date butoir. Selon deux sources présentes à la réunion tenue lundi à huis clos, la conclusion d'un accord aurait néanmoins été plus proche que jamais. Dans le cadre d'objectifs fixés par l'ONU, l'OMC a été chargé de conclure d'ici 2020 un accord sur la suppression de certaines subventions gouvernementales contribuant à la surpêche. L'échec de l'OMC à parvenir à un accord multilatéral remet non seulement en cause les capacités de l'organisation mais inquiète également les écologistes, qui comptaient sur une entente pour contrer le déclin alarmant des stocks de poissons. "C'est décevant", a commenté Rémi Parmentier, conseiller stratégique pour Friends of Ocean Action. "Ils ont eu 20 ans pour résoudre ce problème et sur certaines questions, ils sont encore presque à la case départ", a-t-il ajouté. Selon l'agence alimentaire des Nations unies, près de 90% des stocks de poissons marins sont actuellement pleinement exploités, surexploités ou épuisés. (Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

