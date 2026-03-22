L’OM perd un taulier sur blessure
Habib Beye peut se gratter la tête.
Au cours d’une première mi-temps loin d’être passionnante entre l’Olympique de Marseille et Lille, les Phocéens ont perdu Mason Greenwood, sorti prématurément sur blessure. Peu après le premier quart d’heure de jeu, l’attaquant anglais s’est allongé au sol, manifestement touché à la jambe droite , et il a dû céder sa place à Ethan Nwaneri. Quelques minutes plus tôt, Greenwood avait subi une intervention musclée du latéral gauche lillois Calvin Verdonk, alors que son adversaire partait rapidement en contre-attaque. L’action a fait grimper la tension entre les deux équipes et conduit l’arbitre Benoît Bastien à dégainer les cartons jaunes.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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