L'OM gâche contre Angers

Secoué pendant 45 minutes, l'OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Les Marseillais ont cependant craqué dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ratent l'occasion de reprendre la première place.

Marseille 2-2 Angers

Buts : Vaz (52 e , 70 e ) // Cherif (25 e ), Camara (90 e +6)

Deux défaites et ça repart… ou pas. L’Olympique de Marseille se voyait déjà leader de Ligue 1 grâce à l’entrée tonitruante de Robinio Vaz. C’était sans compter la détermination d’Angers, qui s’est arraché pour ramener un point au Vélodrome (2-2).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com