Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'OL et Rennes remontés par Toulouse et le Paris FC, Strasbourg facile contre Auxerre
information fournie par So Foot•29/10/2025 à 23:10
L'OL et Rennes remontés par Toulouse et le Paris FC, Strasbourg facile contre Auxerre
XXX
Plus d’informations à venir…
Paris FC 3-3 Lyon
Buts : Camara (65
e
), Kebbal (77
e
) et Marchetti (84
e
) pour le PFC // Tolisso (5
e
) et Šulc (51
e
, 58
e
) pour l’OL
…
Le PSG est prévenu. Le Bayern a signé sa 14 e victoire en 14 matchs cette saison à l’occasion de son deuxième tour de Coupe d’Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ragnar Ache (31 e ), mais le Bayern a vite rappelé ...
Lire la suite
À force de creuser, Liverpool finira pas trouver du pétrole. L’équipe A des Reds n’a pas la pêche, et la version A’ ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle ...
Lire la suite
Secoué pendant 45 minutes, l'OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Les Marseillais ont cependant craqué dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ratent l'occasion de reprendre la première place. Marseille 2-2 Angers Buts : Vaz (52 e , ...
Lire la suite
Huit buts. Le public de la Beaujoire a été gâté, ce mercredi soir, mais aurait sans doute préféré voir son FC Nantes gagner. Malheureusement pour les Canaris, Monaco a ramené les trois points dans un match très spectaculaire (3-5). Nantes 3-5 Monaco Buts : Guirassy ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer