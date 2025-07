L'offensive anti-immigration de Trump, une aubaine pour les prisons privées

information fournie par AFP • 27.07.2025 • 10:10 •

Dans un centre commercial du Maryland, Dash Krempel et son ami jouent à un jeu de société avec des dizaines de figurines qui s'affrontent dans un décor de guerre miniature. Mais leur passe-temps leur coûte de plus en plus cher à cause des droits de douane américains. ... Lire la suite