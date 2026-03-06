 Aller au contenu principal
L'œuf est le nouveau champion de nos assiettes !
information fournie par BoursoBank Clients 06/03/2026 à 08:30

Avec 237 œufs consommés par an et par Français, et bientôt 269 selon les prévisions, l'œuf bat des records. Pratique, nutritif et abordable, il s'impose comme un aliment incontournable en cuisine… au point de provoquer parfois des tensions en rayon.

1 commentaire

  • 08:55

    Ça change des sujets sur la guerre, c'est bien l'oeuf aussi !

