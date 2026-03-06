L'œuf est le nouveau champion de nos assiettes !

Avec 237 œufs consommés par an et par Français, et bientôt 269 selon les prévisions, l'œuf bat des records. Pratique, nutritif et abordable, il s'impose comme un aliment incontournable en cuisine… au point de provoquer parfois des tensions en rayon.
Les frappes israélo-états-uniennes sur l'Iran et la réaction de ce dernier déstabilisent profondément le Moyen-Orient, mais aussi l'économie mondiale. En effet, l'Iran maîtrise le détroit d'Ormuz, un point clé du trafic d'énergie et de matières premières. Que sait-on ... Lire la suite
Le groupe informatique français Atos a accusé une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2025, en lien avec un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat financier, mais a amélioré sa rentabilité, selon un communiqué diffusé vendredi. L'année précédente, ... Lire la suite
Le géant pétrolier public brésilien Petrobras a annoncé jeudi avoir triplé son bénéfice net en 2025 par rapport à l'année précédente, grâce à une production record de pétrole et de gaz. Petrobras a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 110,1 milliards de reais ... Lire la suite
L'économie de l'UE est-elle pénalisée par le coût du CO2? Une partie des industriels et certains Etats européens mènent une offensive contre le fonctionnement du marché du carbone, énième bras de fer sur les politiques environnementales du continent. Et ils accentuent ... Lire la suite
