L'OCDE estime que l'essor de l'IA devrait contribuer, pour l'instant, à atténuer le choc énergétique au Moyen-Orient

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* La croissance mondiale devrait s’établir à 2,9% en 2026 (contre 2,8% en juin), et à 3,0% en 2027 (contre 3,1%)

* L'inflation au sein du G20 devrait s'établir à 4,1% en 2026, puis être fortement révisée à la hausse à 3,6% en 2027

* Les risques liés à El Niño, aux obligations et aux rendements des investissements en IA pourraient réduire la croissance mondiale de 0,7 point

par Leigh Thomas

Les investissements liés à l’IA aident l’économie mondiale à mieux résister que prévu cette année, mais le choc énergétique s’installe de plus en plus, pesant sur les perspectives pour 2027, a déclaré mercredi l’OCDE.

Après une croissance de 3,4% l’année dernière, l’économie mondiale devrait ralentir pour s’établir à 2,9% en 2026, un résultat légèrement supérieur aux 2,8% prévus en juin, a indiqué l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses perspectives économiques intermédiaires.

À l’approche de 2027, le choc des prix des matières premières provoqué par le conflit au Moyen-Orient devrait peser sur la dynamique de croissance et l’OCDE prévoit que la croissance mondiale ne s’élèvera qu’à 3,0%, contre 3,1% en juin.

L’OCDE a indiqué que les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA, des centres de données aux semi-conducteurs, ont constitué un pilier essentiel de la résilience cette année, stimulant la croissance aux États-Unis et dynamisant les exportations technologiques du Japon et de la Corée.

Elle a toutefois averti que les perspectives mondiales étaient particulièrement assombries par le risque de turbulences sur les marchés de l’énergie, de phénomènes météorologiques extrêmes liés à un El Niño puissant, de la flambée des rendements des obligations d’État et de rendements décevants des investissements dans l’IA.

Si ces risques devaient se concrétiser, l’OCDE estime qu’ils pourraient, ensemble, réduire la croissance mondiale de 0,7 point de pourcentage l’année prochaine et faire grimper l’inflation mondiale de 1,1 point de pourcentage.

Dans ses prévisions de base, l’OCDE table sur une inflation de 4,1% dans les économies du G20 en 2026, contre 4,0% prévus en juin. L’OCDE a également revu à la hausse ses prévisions pour 2027, passant de 3,1% en juin à 3,6%, ce qui, selon elle, pourrait contraindre les banques centrales à ajuster leurs taux d’intérêt si les pressions sur les prix s’étendaient ou si la croissance venait à faiblir.

DES PERSPECTIVES DIVERGENTES

Aux États-Unis, première économie mondiale, la croissance devrait s’établir à 2,2% cette année et à 2,1% en 2027, deux révisions à la hausse par rapport à juin, les investissements massifs liés à l’intelligence artificielle compensant la faiblesse des dépenses de consommation. L’inflation américaine devrait atteindre 3,6% en 2026, avant de retomber à 2,6% en 2027, les droits de douane et la hausse des prix de l’énergie pesant sur le pouvoir d’achat des ménages et les coûts des entreprises.

La croissance chinoise devrait ralentir pour s’établir à 4,5% cette année et à 4,2% en 2027, un chiffre inchangé par rapport aux prévisions de juin, les mesures prises par Pékin pour réduire les surcapacités industrielles pesant sur l’investissement, alors même que la consommation fait face à une remontée progressive de l’inflation.

La croissance de la zone euro devrait se maintenir à 1,0% tant en 2026 qu’en 2027, la hausse des prix de l’énergie et des taux d’intérêt pesant sur l’activité avant que de nouvelles initiatives en matière de dépenses de défense ne viennent la soutenir.

L’inflation de la zone euro devrait s’établir à 3,0% cette année et à 2,9% en 2027, en partie sous l’effet d’une flambée des prix du gaz naturel, les niveaux de stockage européens se situant à leur plus bas niveau depuis 15 ans à l’approche de la période de chauffage hivernal.

L’économie japonaise devrait croître de 0,8% en 2026 et de 0,7% en 2027, la hausse des taux directeurs et le renchérissement des importations d’énergie venant contrebalancer la vigueur des investissements des entreprises. Contrairement aux autres grandes économies, l’inflation au Japon devrait s’accélérer pour atteindre 2,6% en 2027, contre 1,8% cette année, reflétant un marché du travail tendu et une forte croissance des salaires.

Les prévisions de croissance du Canada pour 2026 ont été revues à la baisse, passant de 1,2% en juin à 0,9%, tandis que celles pour 2027 ont été ramenées de 1,7% à 1,3% en raison des nouveaux droits de douane américains sur les exportations canadiennes.